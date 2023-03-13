نيمار يتمسك بالبقاء في باريس سان جيرمان

البوابة - يستمر الجدل حول مصير الهداف البرازيلي نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان وعما إذا كان سيستمر في العاصمة الفرنسية.

ويخطط صاحب الـ 31 عاماً للبقاء مع النادي الباريسي حتى نهاية مسيرته، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2027.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن المهاجم البرازيلي لا يفكر بالرحيل عن ملعب بارك دي برانس رغم ارتباطه بعودة محتملة إلى برشلونة ناديه السابق.

نيمار مستمر في فرنسا

انتقل نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت قيمتها لنحو 222 مليون يورو وهو رقم قياسي.

وسجل اللاعب 118 هدفاً في 173 مباراة له مع باريس سان جيرمان حتى الآن، علماً بأنه يطمح لتمثيل منتخب البرازيل في مونديال 2026.

وسيكون هداف البارسا وسانتوس السابق قد وصل لعامه الـ 35 في عام 2027 حينما سينتهي عقده مع النادي الفرنسي.