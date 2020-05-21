نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان بأي طريقة

ذكرت تقارير أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان يضغط على برشلونة للتعاقد معه مجدداً هذا الصيف من خلال مغازلة الغريم ريال مدريد.

وتداولت وسائل الإعلام أمس تصريحات فاغنر ريبيرو وكيل أعمال اللاعبين البرازيليين وأحد ممثلي مهاجم باريس التي اعترف فيها أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبره قبل بضعة أشهر أنه ما زال يحلم بالتعاقد مع نيمار.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي بالانتقال إلى ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي، وكان هذا الخيار مطروحاً في حال فشله بالعودة إلى برشلونة، لكن مخططات اللاعب المثير للجدل لم تنجح في النهاية، مما اضطره للبقاء في النادي الباريسي لموسم آخر.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن نيمار يحاول استغلال ريال مدريد من خلال ريبيرو للضغط على برشلونة من أجل التفاوض مع باريس من أجل إعادته إلى كامب ناو هذا الصيف، وذلك بعد أن أصبح النادي الكتالوني متردداً بالإقدام على هذه الخطوة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الموقع الإسباني أن خطة نيمار تتمثل في إشعار برشلونة بالخطر من إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي، وهذا ما سيدفع إدارة البارسا للتحرك سريعاً من أجل التعاقد معه.

وأضاف الموقع الشهير أن هدف نيمار الرئيسي هو مغادرة باريس سان جيرمان الذي يعاني فيه بشكل كبير نظراً لتراجع شعبيته وكثرة إصاباته.

وبحال فشل عودته لبرشلونة، لا يمانع البرازيلي بالانتقال لنادٍ آخر حتى لو كان ريال مدريد.