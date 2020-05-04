نيمار يضحي بـ 100 مليون يورو من أجل برشلونة

أفادت تقارير برفض النجم نيمار عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان من أجل العودة من جديد لبرشلونة الصيف القادم.

يدور الحديث في إسبانيا الأسابيع الماضية حول تركيز البلاوغرانا مجهوداته من أجل إعادة نيمار والتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر لتدعيم صفوفه.

وبحسب "موندو"، فنيمار نفسه عازم بقوة على العودة إلى كتالونيا، ونظير ذلك رفض مبلغ 100 مليون يورو من بي إس جي لإقناعه بتجديد عقده المنتهي في 2022.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي عرض على نجمه تجديد عقده بنفس الشروط الحالية، بالإضافة لعقد الرعاية مع بنك قطر الوطني، ليصل إجمالي راتبه السنوي إلى 50 مليون يورو.

أمر آخر سيضحي به نيمار من أجل العودة إلى برشلونة هو الراتب، إذ أشارت الصحيفة إلى استعداده لخفضه إلى قرابة نصف هذا المبلغ، والتخلي عن الثلاثين مليون التي دخل بسببها في نزاع قضائي مع البلاوغرانا.

التقرير أشار مجدداً إلى إمكانية استعانة البرازيلي بالاتحاد الدولي لتمرير الصفقة مستغلاً البند الذي يسمح فيه للمؤسسة بوضع سعر للاعب في حال أعلن رغبته بالرحيل ومر من عقده ثلاث سنوات.

يذكر أن برشلونة حاول الصيف الماضي إعادة نيمار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح بسبب الفشل في الوصول لاتفاق مع بي إس جي.