نيمار يضع خطة للرحيل عن باريس سان جيرمان

باشر النجم نيمار مناقشة الرحيل عن باريس سان جيرمان مع مستشاريه وفقاً لصحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية.

وطلب وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي الذي يعمل مستشاراً للبرازيلي وفقاً للصحيفة عقد اجتماع مع ممثلي اللاعب من أجل وضع خطة تسمح له بمغادرة بطل فرنسا نهاية الموسم.

وبات المهاجم المثير للجدل عرضة لموجة من الانتقادات الحادة بعد مشاحنة مع زميله يوليان دراكسلر مطلع الأسبوع، واعتدائه على أحد مشجعي رين بعد نهائي كأس فرنسا مؤخراً.

وتمثل العودة إلى إسبانيا، إما إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، أو إلى ريال مدريد الحل الأمثل بالنسبة لنيمار، إلا أن عدم وجود شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان يعقد المسألة.