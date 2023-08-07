نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

طلب النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور الرحيل عن باريس سان جيرمان بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً مع الباريسيين بعقدٍ ساري المفعول حتى صيف عام 2025، لكنه لا يعتزم الاستمرار مع الفريق، في ظل تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في استرجاعه.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن نجم سانتوس الأسبق أعلم ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان برغبته في الرحيل.

يتزامن هذا التطور مع الغموض الذي يحيط بمستقبل النجم الآخر كيليان مبابي مع الباريسيين بعدما اختار الفرنسي الشاب عدم تجديد عقده، مما دفع النادي لتجميده.

ومن الممكن أن يعود نيمار إلى برشلونة الذي بات على أعتاب خسارة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوقع انتقاله لباريس سان جيرمان بالذات.

يذكر أن نيمار غادر البارسا عام 2017 متوجهاً صوب العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.