نيمار يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

عاد مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا الاثنين، إلى تدريبات باريس سان جيرمان وسط أجواء متوترة بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص "الريمونتادا" التي حققها مع فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل عامين أمام سان جيرمان.

وكان القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد أن نيمار: "سيحضر الاثنين إلى النادي".

وكشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن اللاعب الأغلى في العالم (222 مليون يورو) وصل صباح الاثنين في تمام الساعة 9,10 للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

وتواجه نيمار وباريس سان جيرمان عبر وسائل الإعلام منذ الاثنين الماضي عندما تخلف النجم البرازيلي عن موعد استئناف التدريبات رفقة فريق العاصمة للموسم الجديد.

وبرر المقربون من البرازيلي غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة بينها دورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته، مؤسسة نيمار، التي مقرها في برايا غراندي (جنوب شرق البرازيل)، مما دفع ناديه لإصدار بيان لاذع بحقه، معرباً عن استنكاره لهذا الأمر، وأن المهاجم لم يكن حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، كما جرى تحذيره من اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وزاد نيمار من حدة التوتر السبت بنشر شريطاً مصوراً قصيراً ظهر فيه شعار البارسا بطل إسبانيا الذي يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، وأكد بعد ذلك في حديث لموقع "أوه ماي غول" أن أحد أجمل ذكرياته في كرة القدم هي "الريمونتادا" التي حققها مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل عامين أمام باريس سان جرمان، معززاً التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير مخفية، بالعودة الى إسبانيا.

وأشار نيمار في حديثه الى ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2016-2017، عندما خسر برشلونة 0-4 ذهاباً في باريس، وحقق معجزة في الإياب عندما استضاف سان جيرمان على ملعب كامب ناو، وتمكن من الفوز 6-1 بهدف سجله سيرجي روبرتو في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بتمريرة حاسمة من نيمار بالذات الذي كان قد سجل هدفين من أهدافه فريقه الستة.

وأثار الدولي البرازيلي انتقادات واسعة من مشجعي الباريسي عبر مواقع التواصل، إذ تداول عدد منهم لقطة يقوم فيه أحدهم بإشعال قميص اللاعب الذي يحمل الرقم (10)، بينما تلاعب آخرون بشريط يظهر فيه نيمار حاملاً قميصه، وجعلوا نهايته تظهر قيامه برمي القميص في سلة المهملات.