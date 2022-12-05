نيمار "يفعل المستحيل" من أجل المشاركة مع البرازيل أمام كوريا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عما قام به النجم البرازيلي نيمار جونيور من أجل المشاركة مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعرض النجم البالغ من العمر 30 عاماً لإصابة في الكاحل خلال مباراة "السيليساو" الافتتاحية في المونديال أمام صربيا غاب على إثرها عن المواجهتين التاليتين ضد سويسرا والكاميرون.

لكن تيتي مدرب المنتخب أكد أن المهاجم تعافى من الإصابة وأنه بات جاهزاً للمشاركة أمام كوريا اليوم.

نيمار يبذل قصارى جهده للتعافي سريعاً

عمل هداف باريس سان جيرمان بكل ما أوتي من قوة للتعافي من الإصابة مباشرة بعد الكشف عن طبيعتها وعن أسلوب العلاج المطلوب اتباعه.

خضع نجم برشلونة وسانتوس السابق لجلسات علاج طبيعي متتالية، كما كان ينام وهو يرتدي حذاءً ضاغطاً خاصاً من أجل تسريع عملية التشافي.

وتدرب المهاجم البرازيلي في المسبح يومي الخميس والجمعة الماضيين قبل أن يباشر بالتدرب على أرض الملعب.

كما وضع مسكن موضعي على الكاحل حتى يخفف من شعور نيمار بالألم أثناء مزاولة التدريبات.