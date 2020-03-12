نيمار يقود احتفالات باريس سان جيرمان الجنونية

تسلق لاعبو باريس سان جيرمان مدرجات ملعب بارك دو برانس للنظر إلى آلاف الجماهير التي انتظرتهم خارج الاستاد بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء أمام مدرجات خالية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وفاز بطل فرنسا 2-0 على بوروسيا دورتموند ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية ذهاباً وإياباً، ويتجاوز الذكريات المؤلمة للخروج من دور الـ 16 أمام برشلونة ومانشستر يونايتد في 2017 و2019.

وانهمرت دموع نيمار، الذي أحرز الهدف الأول، مع تحية اللاعبين للجماهير التي أشعلت الألعاب النارية خارج الملعب.

وقال ماركينيوس الذي ارتدى شارة القيادة في غياب المصاب تياغو سيلفا "نملك القيم والشخصية. سمعنا الجماهير وشاهدناها قبل المباراة، لم أر مثل هذا الأمر من قبل. هذا ما تتعلق به كرة القدم إنها بشأن الحماس ولهذا السبب نحن هنا".

ودللت الاحتفالات الكبيرة على شعور باريس سان جيرمان بالراحة بعد الخروج المحرج من دور الـ16 في أبرز بطولة قارية خلال السنوات الماضية.

ففي 2017 فرط سان جيرمان في فوزه 4-0 في الذهاب ليخسر 6-5 في النتيجة الإجمالية أمام برشلونة، ثم سقط في النسخة التالية 2018، على يد ريال مدريد في ثمن النهائي ذهاباً وإياباً بمجموع 5-2.

وفي العام الماضي خسر الباريسي بقاعدة فارق الأهداف خارج الأرض أمام مانشستر يونايتد رغم انتصاره 2-0 في الذهاب في أولد ترافورد.