نيمار يقود باريس سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي

اعتلى باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بعد أن سجل نيمار هدفاً وصنع آخر في الفوز 2-1 على ريسنغ لانس اليوم السبت.

وافتتح البرازيلي التسجيل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه مواطنه ماركينيوس في الشوط الثاني، ليضع سان جيرمان، الذي يزور مانشستر سيتي بحثاً عن تعويض خسارته 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم، على القمة برصيد 75 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وسيستعيد ليل، الذي يملك 73 نقطة، الصدارة إذا انتصر على نيس في وقت لاحق اليوم.

وبقي لانس، الذي قلص الفارق مع باريس سان جيرمان بعد مرور 61 دقيقة عن طريق إيغناسيوس جاناجو، في المركز الخامس برصيد 56 نقطة متقدماً بعدد الأهداف المسجلة على أولمبيك مرسيليا.