نيمار يلتقي بميسي

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم ليونيل ميسي، التقى زميله السابق نيمار مؤخراً، عقب المباراة التي جمعت منتخبي الأرجنتين والبرازيل فجر الأربعاء، في إطار نصف نهائي كوبا أميركا 2019.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، التقى ميسي ونيمار وتبادلا الحديث فيما بينهما لدقائق، عقب المباراة التي انتهت بفوز السيليساو بهدفين دون مقابل.

وأورد المصدر أن هذا الحديث يأتي في سياق محموم ومشوق، بالنظر إلى المباحثات الجارية في الكواليس، لأجل إعادة نيمار إلى برشلونة، بعدما أبدى اللاعب البرازيلي ندما على انتقاله إلى نادي باريس جيرمان.

ولم يخض نيمار مباراة بلاده النارية أمام الأرجنتين، واكتفى بالمشاهدة عن بعد، في ملعب مينيراو، في منطقة بيلي هوريزانتي، بسبب الإصابة في الكاحل.

ولم يجر الكشف عما دار بين اللاعبين اللذين كان يشكلان مثلثاً هجومياً مذهلاً إلى جانب لويس سواريز، في الفريق الكتالوني.

وفي حال سارت الأمور، على النحو المخطط، فإن نيمار قد يجد نفسه عما قريب في ملعب كامب ناو، لا سيما أنه ما زال يحظى بتقدير وسط زملائه السابقين.

في المقابل، صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، خافيير تيباس، مؤخراً، بعدم رغبته في عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال تيباس في حوار مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليغا لأنه "نموذج سيء"، مضيفاً أنه سيرحب بعودته إلى البطولة حين "يصبح سلوكه حسناً".

وتابع: "يمكن لنيمار أن يكون لاعباً رائعاً، لكن السلوك أمر ضروري ضمن القيم التي نحاول إظهارها في بطولتنا".

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن سان جيرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى البارسا مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي الفريق الكتالوني.

وكان البالغ من العمر 27 عاماً، غادر الليغا صوب الدوري الفرنسي عام 2017، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 222 مليون يورو جعلت منه، إلى الآن، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.