نيمار يلمح لإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلاً

نيمار

ألمح النجم نيمار إلى إمكانية انتقاله لريال مدريد في المستقبل، رغم رغبته بالبقاء في باريس سان جيرمان.

وكان الدولي البرازيلي البالغ من العمر 27 عاماً قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 مقابل 222 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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وقال نيمار في مؤتمر صحفي: "ريال مدريد نادٍ عظيم وهذا أمر يعرفه الجميع، أي لاعب يتمنى الانتقال له، لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

"أشعر بالسعادة حالياً في باريس، لا أقول أني سأنتقل لريال مدريد، لكني لا أعرف ما الذي يمكن أن يحصل مستقبلاً".