نيمار يمنح باريس سان جيرمان الفوز على مرسيليا في الكلاسيكو

قاد النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور فريق باريس سان جيرمان للتفوق على غريمه وضيفه أولمبيك مرسيليا بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في المباراة التي شهدها ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 45 حين استلم نيمار تمريرة عرضية متقنة من زميله كيليان مبابي أودعها بمهارة في شباك الضيوف.

وأكمل مرسيليا المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 72 إثر طرد المدافع سامويل جيغو الذي تدخل بعنف على نيمار بالذات.

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الليغ 1

بهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة ابتعد على إثرها في صدارة الترتيب العام بفارق 3 نقاط عن لوريان صاحب المركز الثاني.

بدوره، تجمد رصيد مرسيليا عند 23 نقطة في المركز الرابع.