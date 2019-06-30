نيمار يواسي سواريز: انهض يا أخي

ساند النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك بعد خسارة الأخير مع منتخب بلاده أمام البيرو بركلات الترجيح في ربع نهائي كوبا أميركا والإقصاء من البطولة اللاتينية باكراً دون تحقيق اللقب.

وشهدت المباراة ذهاب منتخبي أوروغواي وبيرو إلى ركلات الترجيح من أجل حسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي، ولم يكن سواريز موفقا في التنفيذ ليهدر أول ركلة ترجيح ويكلف في النهاية إقصاء أوروغواي لأن لاعبي بيرو لم يهدروا أي تسديدة وتفوقوا في النهاية (5-4).

وبدا سواريز في غاية الحسرة والحزن الكبير بعد نهاية المواجهة، خصوصاً أنه لام نفسه على ما حصل واعتبر أنه سبب إقصاء أوروغواي أمام البيرو، ليبكي بحرقة مع نهاية اللقاء ويندب حظه العاثر، الأمر الذي تطلب تدخل زملائه لتهدئته والتخفيف عنه.

وفي هذا الإطار، ساند لويس سواريز زميلُه السابق في فريق برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام" حيث وجه رسالة دعم للمهاجم الأوروغوياني. ونشر نيمار فيديو سواريز وهو يبكي وكتب أسفله: "انهض، أنت رائع يا أخي أحبك".

يذكر أن النجم البرازيلي تعرض لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة في منافسات بطولة كوبا أميركا 2019، وذلك بسبب إصابة على مستوى الركبة تعرض لها خلال مباراة ودية جمعت منتخب السامبا والمنتخب القطري قبل انطلاق البطولة القارية.

كما تربط نيمار علاقة مميزة مع لويس سواريز وليونيل ميسي زميليه السابقين في برشلونة، الفريق الذي قد يعود إليه الدولي البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لصحف رياضية عالمية وإسبانية.