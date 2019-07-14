نيمار يواصل تجاهل باريس سان جيرمان

واصل نيمار تجاهل باريس سان جيرمان بعدما رفض ذكر فريقه الحالي أو مستقبله مكتفياً بالحديث عن حياته الشخصية.

وخرج الدولي البرازيلي في تصريحات مؤخراً أكد فيها أن أهم لحظة في مسيرته كانت مباراة العودة (ريمونتادا) الشهيرة، حينما كان لاعباً في صفوف برشلونة أمام باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في مقطع فيديو: "لست بطلاً خارقاً ولا شخصاً مثالياً، لدي لحظات سيئة كثيرة، أرغب دائماً في العودة إلى المنزل والاختباء والبقاء مع أصدقائي وعائلتي، لست بطلاً خارقاً يتحمل كل هذه الضغوطات.

"أبذل مجهوداً لأني أعرف ما وصلت إليه الآن، ليس فقط لعائلتي وطفلي وإنما لجميع الأطفال في العالم، أعرف أنه تقع على عاتقي مسؤولية كبيرة، وأريد التصرف بأفضل طريقة ممكنة، وهذا هو الشيء الأهم".

وانتشرت بعض التقارير حول رغبة نيمار في العودة من جديد إلى البارسا، بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي الباريسي.

كما أن التصريحات التي نوه فيها المهاجم إلى مباراة الريمونتادا ستساهم في تعقيد العلاقة مع باريس سان جيرمان والقائمين عليه، ويبدو أن الهدف منها إجبار بطل فرنسا على بيعه هذا الصيف.