نيوكاسل يغري زيدان بضعف راتبه

يستعد نيوكاسل يونايتد لتوجيه ضربة قوية إلى ريال مدريد، بعدما أبدى رغبته في التعاقد مع مديره الفني زين الدين زيدان، براتب قد لا يستطيع الفرنسي رفضه.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن إدارة النادي الإنجليزي تريد التعاقد مع "زيزو" لقيادة الفريق المتجدد الموسم المقبل.

واقترب صندوق الاستثمار السعودي من الحصول على ملكية نيوكاسل، مقابل 300 مليون جنيه استرليني.

وتتسلح إدارة النادي بالمال من أجل إقناع زيدان بقيادة الفريق، حيث ترتب لدفع راتب يصل إلى ضعف ما يحصل عليه في ريال مدريد، خصوصاً أنها تثق بأنه قادر على أن يقود نيوكاسل في مشروعه المستقبلي.

وأضاف الموقع أن النادي وضع أسماء أخرى لقيادة الفريق فنياً، أبرزها ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو آليغري.