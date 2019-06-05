هاتريك رونالدو يضع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، بتسجيله ثلاثية الفوز على نظيره السويسري 3-1 الأربعاء على ملعب دراغاو في بورتو.

وبعد أن افتتح التسجيل لبلاده من ركلة حرة في الدقيقة 25 من ثالث مباراة له بعد العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، بدا الفريقان في طريقهما إلى التمديد بعدما أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل من ركلة جزاء (57).

إلا أن رونالدو ضرب في الوقت القاتل بتسجيل هدفين في الدقيقتين 88 و90، ليقود بلاده الى النهائي المقرر الأحد على الملعب ذاته ضد الفائز من مباراة الخميس بين منتخبي إنجلترا وهولندا في غيمارايش.

ويأمل رونالدو الذي رفع رصيده إلى 7 ثلاثيات بقميص المنتخب البرتغالي و53 بالمجمل خلال مسيرته الرائعة، معززاً سجله كأفضل هداف في بلاده بـ 88 هدفاً في 157 مباراة دولية، بأن تكتمل الفرحة الأحد بإحراز اللقب من أجل تعويض الخيبة التي عاشها البرتغاليون عام 2004 حين استضافوا كأس أوروبا ووصلوا إلى النهائي قبل أن تحرمهم اليونان من لقبهم الكبير الأول.

وتأهلت البرتغال إلى نصف النهائي هذه البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي كبديل عن المباريات الودية، بعد أن تصدرت مجموعتها أمام منتخبي إيطاليا وبولندا، فيما بلغ منتخب سويسرا دور الأربعة بعدما حقق المفاجأة بإقصاء غريمه البلجيكي إثر الفوز عليه في الجولة الأخيرة 5-2 بعد أن كان الشياطين الحمر في المقدمة 2-0.