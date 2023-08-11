هاتريك فيرمينو يمنح الأهلي الفوز على الحزم في افتتاح دوري روشن

قاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق الأهلي للفوز على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدف ليلة الجمعة على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل هداف ليفربول السابق ثلاثية (هاتريك) جاءت في الدقائق 6 و 10 و 72.

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق فينيسيوس باربوزا في الدقيقة 50.

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي رصيد الحزم خالياً من النقاط.

وتستكمل المرحلة أيام السبت والأحد والاثنين ويبرز خلالها لقاءات الرائد والاتحاد حامل اللقب، وأبها والهلال، والاتفاق والنصر، والشباب والأخدود.