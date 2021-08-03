هاري كين يتغيب عن تدريبات توتنهام لليوم الثاني على التوالي

غاب النجم الإنجليزي هاري كين عن تدريبات فريقه توتنهام هوتسبير لليوم الثاني على التوالي في إشارة واضحة منه إلى رغبته بالرحيل وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك".

لكن المهاجم الفذ يخطط للانخراط في تمرينات سبيرز بحلول يوم السبت أو الأحد القادم، ويأمل في أن يكون ما بدر منه كافياً لإقناع إدارة ناديه بالسماح له بالمغادرة هذا الصيف، علماً بأن مانشستر سيتي يعد أبرز المهتمين بخدماته.

وأثار تصرف اللاعب غضب مسؤولي توتنهام لأن قائد منتخب إنجلترا لم يفسر سبب غيابه.

وكان من المفترض أن يخضع كين لسلسلة فحوصات لياقية أمس الاثنين قبل أن يباشر بالتدريبات اليوم الثلاثاء.

إدارة توتنهام غاضبة من كين

ويعتزم النادي فرض عقوبة كبيرة على مهاجمه الذي بقي في منزله ليومين متتالين عوضاً عن حضور التمرينات.

ويدعي الهداف البالغ من العمر 28 عاماً أن لديه اتفاقاً شرفياً مع رئيس النادي دانييل ليفي يسمح له بالرحيل، لكن الأخير ينفي وجود مثل هذا الاتفاق، ويشير مشدداً إلى تبقي ثلاثة مواسم على عقد اللاعب الحالي.

ووقع نجم سبيرز على عقد عام 2018 يربطه بالنادي اللندني لستة مواسم، ويعني ذلك أن الإدارة ليست مجبرة على بيعه هذا الصيف، كما أنها تفضل التخلي عنه لفريق خارج إنجلترا.

بدوره، خصص مانشستر سيتي 130 مليون جنيه استرليني لضم كين ويأمل أن يكون هذا المبلغ كافياً للحصول على توقيع النجم الإنجليزي.