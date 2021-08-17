هاري كين يشارك في تدريبات توتنهام للمرة الأولى

أكد موقع "جول" أن الهداف الدولي الإنجليزي هاري كين عاد إلى تدريبات توتنهام هوتسبير وشارك في أول حصة له اليوم الثلاثاء.

وانخرط قائد سبيرز في التمرينات تحت إشراف المدير الفني الجديد نونو إيسبيرتو سانتو بعد يومين من الفوز الثمين الذي حققه الفريق على غريمه مانشستر سيتي بهدفٍ دون رد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

ووجد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً نفسه في خضم توقعات بالرحيل عن النادي اللندني صوب سيتي الذي يتطلع لضمه في صفقة قياسية قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

هل سينتقل كين إلى مانشستر سيتي هذا الصيف؟

يتوقع أن يواصل بطل البريميير ليغ تحركاته لضم كين الذي يقدر توتنهام قيمته بنحو 150 مليون جنيه استرليني.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه الحالي لثلاثة مواسم أخرى، مما يعني أن بيعه ليس ضرورياً بالنسبة للنادي الذي يرأسه رجل الأعمال دانييل ليفي.

يذكر أنه تم إدراج اسم المهاجم المتألق في قائمة توتنهام التي ستخوض مواجهة في دوري المؤتمر الأوروبي المستحدثة هذا الموسم للمرة الأولى أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي يوم الخميس القادم.