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هاري كين يغيب عن مواجهة توتنهام وسيتي في افتتاح الدوري

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 07:32
هاري كين
هاري كين

سيغيب النجم هاري كين على الأغلب عن مواجهة فريقه توتنهام الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه مانشستر سيتي.

ويقضي قائد منتخب الأسود الثلاثة عطلته حالياً في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية مع عائلته، مما يعني أنه سيكون عليه الخضوع لحجر صحي لدى عودته إلى إنجلترا لمدة أسبوعين على الأقل وفقاً للبروتوكول المعتمد.

إلا أن سلبية نتيجة فحص كوفيد خلال خمسة أيام ستسمح لهداف سبيرز بمغادرة الحجر والانضمام لفريقه.

وغاب ذو الـ 28 عاماً عن تدريبات فريقه الاستعدادية للموسم الجديد في تصرف يعتقد أن الهدف منه إجبار إدارة النادي اللندني على السماح له بالانتقال إلى الجار مانشستر سيتي.

وأثار هذا الغياب استياء النادي وأنصاره كونه يتعارض مع ما اعتاد كين قائد الفريق على إظهاره كونه لطالما اشتهر باحترافيته الشديدة.

يذكر أن توتنهام سيستضيف سيتي تحديداً في افتتاح منافسات الدوري المحلي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

هاري كين
كلمات دالة:هاري كاينتوتنهاممانشستر سيتيالدوري الإنجليزي

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