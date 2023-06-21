هاري كين ينتظر مانشستر يونايتد

يترقب النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير عرضاً من مانشستر يونايتد الذي لطالما ارتبط بالانتقال إليه في الأعوام الماضية.

ويبحث يونايتد بقيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ عن مهاجم فذ يستطيع قيادة خطه الأمامي وله سجل تهديفي مميز على أعلى المستويات، وهو أمر ينطبق على اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

ويطالب دانييل ليفي رئيس سبيرز بنحو 100 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن المهاجم، وهو سعر أحبط مسؤولي يونايتد.

ويأمل مانشستر يونايتد في تخفيض قيمة الصفقة إلى حوالي 80 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ يراه القائمون على النادي مناسباً لتأمين خدمات مهاجم سيبلغ عامه الثلاثين الشهر القادم.

وارتبط الهداف الإنجليزي في السابق بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن رئيسه فلورنتينو بيريز أكد مؤخراً أن ضم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول تعد الصفقة الأخيرة في سوق الانتقالات للنادي الملكي.