هازارد الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أمس، فوز إيدين هازارد نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، بتصويت الجماهير.

ووفقًا لصفحة الرابطة على موقع "تويتر": "هازارد لاعب الموسم بتصويت الجماهير".

وكانت الرابطة قد أعلنت 6 أسماء مرشحة لحصد هذه الجائزة وهم ثلاثي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو، وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني، إلى جانب هازارد.

ونجح البلجيكي في تقديم موسم مميز، وخاض 37 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي مع البلوز، وسجل 16 هدفاً وصنع 15 هدفاً آخر.