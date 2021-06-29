هازارد: الإصابة لن تحرمني من البقاء مع منتخب بلجيكا

شدد إيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا أنه سيبقى مع الفريق حتى لو حرمته الإصابة من استكمال منافسات بطولة يورو 2020.

وتعرض نجم ريال مدريد لإصابة يوم الأحد في لقاء حسمته بلاده ضد البرتغال بهدف دون رد في دور الـ 16.

وقال هازارد (30 عاماً) في تصريحات بعد المباراة: «أذيت نفسي، شعرت بشيء في العضلة الخلفية. أعتقد أن هناك شيئاً.

«سنقيم الإصابة، ونرى بعد ذلك. كقائد، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دوراً مهماً أقدمه».

الإصابات المتلاحقة عرقلت موسم هازارد

وعانى اللاعب من إصابات عديدة الموسم المنصرم مع ريال مدريد، لكنه استطاع اللحاق ببلجيكا في يورو 2020.

وبعد مشاركته في 4 مباريات مع منتخب بلجيكا في البطولة قد تحرمه الإصابة من مواصلة الرحلة حينما يواجه فريقه غريمه الإيطالي في ربع النهائي يوم الجمعة الثاني من الشهر القادم.