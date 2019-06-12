هازارد: لا يمكن مقارنتي بميسي

انهال إيدين هازارد تعاقد ريال مدريد الجديد بالمديح على غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال البلجيكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مقارنتي بميسي؟ هذا أمر مستحيل.

"صحيح أننا متشابهان في الصفات الجسدية، من حيث صغر الحجم والتمتع بالسرعة، لكنه يسجل في جميع المباريات وهو ما أفتقده... لذلك لا يمكن مقارنتي بمن لا يقارن".

وأضاف المنضم حديثًا إلى ريال مدريد: "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ولا يمكننا وضع لاعب آخر بجانبه".

وحول مواجهة الذهاب بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، قال هازارد: "حضر أبنائي الثلاثة المباراة، أكبرهم مشجع لميسي، جميعنا من مشجعي ليو، أردت رؤيته في تلك المباراة، لأنه لاعب من نوعية خاصة".

وأتم: "أخطأت في تلك المباراة وقمت بتمرير الكرة للاعب برشلونة، وأخبروني بعد اللقاء أن ابني الكبير قال أعتقد أن والدي يلعب مع البارسا".