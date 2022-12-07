هازارد نجم ريال مدريد يعلن اعتزاله الدولي

أعلن صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد اعتزاله الدولي اليوم الأربعاء بعد أيام من خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وغادر فريق "الشياطين الحمر" المونديال القطري بصورة مفاجئة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف منتخبي المغرب المتصدر وكرواتيا وصيف بطل النسخة الماضية.

وكان المنتخب البلجيكي من ضمن المرشحين لبلوغ مراحل متقدمة من كأس العالم في ظل وفرة النجوم التي تلعب في صفوفه رغم تقدم أعمار معظمهم.

ماذا قال هازارد ؟

وأصدر صاحب الـ 31 عاماً بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، أعلن فيه: "سيتم إغلاق الصفحة اليوم، أشكركم على حبكم وعلى دعمكم المتوالص وعلى السعادة التي تشاركنا فيها منذ عام 2008، قررت وضع نهاية لمسيرتي الدولية، سأفتقدكم".