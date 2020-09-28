هازارد وآسينسيو مرشحان للمشاركة أمام بلد الوليد

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تعافي ماركو آسينسيو وإيدين هازارد نجمي ريال مدريد، من الإصابتين اللتين لحقتا بهما في الفترة الأخيرة، ليصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات، بعدما انضما للتدريبات الجماعية صباح أمس.

وأضاف التقرير أن زين الدين زيدان، المدير الفني، رفض التعجل في استدعاء الثنائي لمواجهة ريال بيتيس، على الرغم من أنهما يتدربان منذ عدة أيام بشكل طبيعي، لكن الآن لا يوجد مانع من إشراكهما أمام بلد الوليد.

يذكر أن ريال مدريد حقق فوزاً صعباً على مستضيفه بيتيس بثلاثة أهداف لاثنين ليحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين.