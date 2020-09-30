هازارد يتعرض لإصابة جديدة

تلقى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد صدمة جديدة بعدما تأكد غياب إيدين هازارد عن مواجهة بلد الوليد اليوم الأربعاء ضمن الدوري الإسباني بداعي الإصابة.

وكان من المقرر عودة الدولي البلجيكي للمشاركة مرة أخرى في المباريات بصورة طبيعية، بعدما عمل الجهاز الطبي على تأهيله خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك كشف الموقع الرسمي لريال أن زيدان قرر استبعاد اللاعب من القائمة التي ستواجه بلد الوليد لمعاناته من مشكلة بدنية.

وأوضح أن هازارد يعاني من إصابة عضلية في الساق، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه بشكل رسمي.

ووفقاً لما أكدته بعض التقارير، من المقرر غياب هازارد لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ليعود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية للنجم البلجيكي، الذي كان يطمح في بداية مختلفة للموسم الجديد مع ريال، بعد سلسلة طويلة من المعاناة.

يأتي ذلك بعدما قضى صاحب الـ 29 عاماً معظم فترات الموسم الماضي مصاباً، ولم يظهر سوى في 22 مباراة وسجل مرة وحيدة بجميع البطولات.