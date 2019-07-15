هازارد يختار القميص رقم 23

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيدين هازارد، المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد سيرتدي القميص رقم 23 الموسم القادم وفقاً لمصادر مقربة من إدارة النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة أن البلجيكي اختار الرقم 23 تيمناً بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان، الذي ارتدى هذا الرقم مع فريقه شيكاغو بولز سابقاً.

وخرجت تقارير تتحدث عن أن هازارد سيرتدي القميص 7 أو 10، لكنه في النهاية قرر اختيار الرقم 23، خاصة مع إصرار لوكا مودريتش على الاحتفاظ بقميصه رقم 10.