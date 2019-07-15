  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. هازارد يختار القميص رقم 23

هازارد يختار القميص رقم 23

منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 11:58
إيدين هازارد
إيدين هازارد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيدين هازارد، المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد سيرتدي القميص رقم 23 الموسم القادم وفقاً لمصادر مقربة من إدارة النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة أن البلجيكي اختار الرقم 23 تيمناً بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان، الذي ارتدى هذا الرقم مع فريقه شيكاغو بولز سابقاً.

وخرجت تقارير تتحدث عن أن هازارد سيرتدي القميص 7 أو 10، لكنه في النهاية قرر اختيار الرقم 23، خاصة مع إصرار لوكا مودريتش على الاحتفاظ بقميصه رقم 10.

كلمات دالة:إيدين هازاردريال مدريدمايكل جوردانلوكا مودريتش

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن