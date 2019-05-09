هازارد يخشى تلاشي حلم انتقاله لريال مدريد بسبب عقوبة فيفا

يخشى إيدين هازارد نجم تشيلسي أن يتم منعه من تحقيق حلمه بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف.

فبعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاستئناف الذي تقدم به النادي اللندني حيال منعه من إجراء التعاقدات، باتت فرص البلجيكي بالرحيل عن لندن مستبعدة.

وقال مصدر لصحيفة "آس" الإسبانية بعد الكشف عن قرار فيفا: "إنها أخبار سيئة... سيئة للغاية".

ويعني هذا الرفض حرمان تشيلسي من التعاقد مع لاعب آخر لتعويض رحيل هازارد بحال رحيله صيفاً.

يذكر أن إدارة البلوز ستحيل القضية بالتالي لمحكمة التحكيم الرياضية على أمل الوصول إلى قرار يناسبها.