هازارد يريد العودة إلى تشيلسي

يبدو أن رحيل النجم إيدين هازارد عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري باتت واردة للغاية بعد مسيرة قصيرة محبطة شابتها كثرة الإصابات.

وأصبح مستقبل البلجيكي في ريال مدريد مهدداً بعد الغضب الجماهيري الذي جاء على إثر ظهوره ضاحكاً مع لاعبي تشيلسي عقب خسارة الملكي أمام البلوز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرى النجم البلجيكي أن وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان وهو أمر محتمل هذا الصيف بإمكانه أن يتركه خارج الفريق الأبيض ويقلل من الأدوار التي ستوضع على كاهله.

وحول ذلك، فإن إيدين هازارد يريد الرحيل عن ريال مدريد، وله الأولوية للعودة إلى الفريق الذي تألق معه وحقق معه العديد من الألقاب ألا وهو تشيلسي وفقًا لإيدو أجيري.

خيار العودة لتشيلسي قد يكون متاحاً أمام هازارد، يملك البلجيكي من الرصيد ما يكفي من أجل هذه الخطوة.

أفضل فترات مسيرة النجم البلجيكي كانت رفقة تشيلسي، وأحسن سنوات مسيرته جاءت بقميص البلوز.

لكن عودته قد لا تكون الخيار المثالي بالنسبة له، في ظل التغييرات الكثيرة التي يمر بها الفريق، وإمكانية حصوله على دقائق أقل ووضع مختلف عن الذي كان عليه من قبل.

هازارد ليس سعيداً في مدريد، الأمر الذي زاد بسبب الإصابات التي عطلت مسيرته مع النادي الملكي ولم تمنحه الفرصة للمشاركة في العدد المطلوب من المباريات.

يذكر أن الجميع في ريال مدريد أراد أن تكون انطلاقة هازارد الحقيقية من خلال مواجهة خاصة أمام فريقه السابق تشيلسي في مواجهة هامة بدوري الأبطال، لكن النهاية كانت أسوأ مما ظن الجميع