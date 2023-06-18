هازارد ينتقد أنشيلوتي بطريقة غير مباشرة

وجه النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي سيرحل عن ريال مدريد في الأيام القادمة انتقاداً غير مباشر للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيغادر صانع ألعاب تشيلسي السابق ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد 4 مواسم متواضعة لم يتمكن خلالها من تقديم ما يذكر.

واتفق صاحب الـ 32 عاماً مع إدارة النادي الملكي على إنهاء العقد الذي يربطهما بالتراضي هذا الصيف، قبل عام على نهايته الرسمية.

وتعرض اللاعب لانتقادات كثيرة جراء زيادة وزنه وانخفاض مردوده وكثرة إصاباته منذ وصوله مدريد قادماً من لندن في عام 2019 مقابل حوالي 100 مليون يورو.

ماذا قال هازارد عن فترته في ريال مدريد؟

رغم تقارير سابقة أشارت إلى أن صانع الألعاب المخضرم بات في طريقه للاعتزال، إلا أن البلجيكي رغبته في الاستمرار بملاعب كرة القدم في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية ووجه فيها انتقاداً مبطناً لأنشيلوتي.

قال هازارد: "لقد استرحت في آخر موسمين (الفترة التي تولى أنشيلوتي فيها تدريب ريال مدريد)، ولدي الطاقة حتى أستمر في اللعب."

سيبحث اللاعب هذا الصيف عن فريق جديد يضمن له المشاركة في المباريات بانتظام.