هازارد ينهي مسيرة رونالدو في يورو 2020

كتب ثورغان هازارد الشقيق الأصغر لإيدين قائد منتخب بلجيكا نهاية مشوار البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنتخب بلاده في بطولة يورو 2020 بعدما سجل هدفاً قاد به الشياطين الحمر إلى إقصاء “حامل اللقب” والتأهل إلى ربع النهائي.

وسجل نجم بوروسيا دورتموند الهدف من تسديدة قوية قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ليضرب منتخب بلجيكا موعداً مع غريمه الإيطالي في دور الثمانية يوم الجمعة على ملعب آليانز آرينا في ميونيخ.

وحرم الهدف الذي سجله هازارد غريمه رونالدو من الانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية بعدما عادل رقم الإيراني علي دائي بتسجيل 109 أهداف، كما أنه أوقف رصيده عند خمسة أهداف وبات مهدداً بفقدان صدارة هدافي البطولة خصوصاً من قبل التشيكي باتريك شيك الذي يملك 4 أهداف.

سانتوس يغير تشكيلة البرتغال

أجرى فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال تغييرين على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع فرنسا في آخر مباراة، إذ فضل الاعتماد في مباراة بلجيكا أمس على ديوغو دالوت بدلاً من نيلسون سيميدو، فيما أشرك جواو بالينيا في خط الوسط بدلاً من دانيلو المصاب.

وللمباراة الثانية على التوالي، ترك المدرب برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء ولجأ إلى جواو موتينيو.

وفي الهجوم، شارك ديوغو جوتا بجوار كريستيانو رونالدو.

انتصار بعد انتظار طويل

حقق منتخب بلجيكا انتصاره الأول على نظيره البرتغالي منذ 29 عاماً بعد فوزه عليه بهدف دون مقابل أمس في ثمن نهائي يورو 2020.

ويعود الفوز الأخير لبلجيكا على البرتغال إلى عام 1989 حين كسب بثلاثية نظيفة وبعدها لم يفز في خمس مواجهات بينهما، إذ خسر مرة وتعادل مرتين.

وبهذه النتيجة، تساوى المنتخب البلجيكي مع نظيره البرتغالي في عدد الانتصارات بواقع 6 لكل منهما في 19 مباراة جمعتهما، فيما انتهت 7 مواجهات بينهما بالتعادل.