هافيرتز أمل الكرة الألمانية للفوز بالكرة الذهبية

لم يحرز أي لاعب ألماني جائزة الكرة الذهبية منذ ربع قرن، لكن الشاب كاي هافيرتز يبدو الأقرب للحصول على هذا اللقب مستقبلاً.

بعمر العشرين، أصبح نجم باير ليفركوزن فارع الطول (1,89 م)، مطارداً من أبرز الأندية الأوروبية على غرار بايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، وتقدر قيمة انتقاله بمائة مليون يورو.

يتمتع هافيرتز بمستوى ثابت، وقدرة على تحمل الضغط، يسجل ويمرر ويصنع الأهداف من العمق، وقد أظهر ذكاءً في جميع المراكز التي شغلها.

بعد تألقه في الفوز الأخير على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت حين شارك في مركز قلب الهجوم، قال: «لدي دور حر، أشعر بأني لست مجبراً على الوقوف بين المدافعين، يمكنني التراجع إلى خط الوسط أحياناً. هكذا كنت ألعب دوماً، لذلك لم يتغير الكثير سوى أني أصبحت أكثر خطورة أمام المرمى وأتواجد اكثر في منطقة الجزاء، هذا يناسبني تماماً».

أحرز اللاعبون الألمان جائزة الكرة الذهبية في سبع مناسبات: القيصر فرانتس بكنباور (1972 و1976)، وكارل-هاينتس رومينيغه (1980 و1981)، وغيرد مولر (1970)، ولوثار ماتايوس (1990) وماتياس زامر (1996)، والأقرب لنيل هذه الجائزة في السنوات الماضية كان الحارس مانويل نوير عندما حل ثالثاً في 2014.

شرح ماتايوس بعد انتهاء الموسم الماضي «بالنسبة لي هو لاعب الموسم، واذا أبقى هافيرتز على هذا المستوى، مع هذه الرشاقة والذكاء والحضور في الملعب وتسجيل الأهداف، قد يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم».

- متعدد المراكز

بدأ هافيرتس مسيرته كلاعب رقم 10 في الوسط الهجومي، وبمقدوره الآن اللعب على الجهة اليمنى من الوسط أو الهجوم، وكمهاجم ظل قادراً على التراجع بذكاء إلى الخلف.

يشرح زميله الهداف كيفين فولاند مزاياه قائلاً «لديه القدرة على اتخاذ القرارات. رأيته يتدرج إلى الفريق الأول منذ انضمامي إلى النادي وتطوره كان رائعاً. أصبح بسرعة عنصراً ضرورياً لنا».