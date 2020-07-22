هافيرتز يستعد للرحيل عن باير ليفركوزن

يخطط كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن لتقديم طلب رسمي للرحيل هذا الأسبوع من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى رغبة النجم الشاب في الانضمام إلى تشيلسي.

ودخل البلوز في مفاوضات بالفعل مع ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ 21 عاماً، فيما أوضحت الصحيفة أن المفاوضات تدور حول مبلغ 70 مليون جنيه استرليني.

ومن المنتظر أن يتقدم هافيرتز، الذي ارتبط اسمه كذلك بمانشستر يونايتد وريال مدريد، بطلب الرحيل إلى تشيلسي رسمياً غداً الخميس، مع استئناف الفريق لتدريباته.