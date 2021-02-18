هالاند: حفزتني ثلاثية مبابي في شباك برشلونة

أكد إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أن ثلاثية كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة ألهمته لتسجيل هدفين في شباك إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

وخطف مبابي الأنظار، الثلاثاء، عندما أحرز «هاتريك» في الفوز الكبير 4-1 على البارسا، لكن هالاند ترك بصمته بدوره بهدفين رائعين في انتصار دورتموند 3-2 على مستضيفه إشبيلية.

وأبلغ المهاجم النرويجي البالغ عمره 20 عاماً وسائل الإعلام: "كان من الجيد تسجيل الهدفين، أحب دوري أبطال أوروبا وعندما شاهدت مبابي يسجل ثلاثية منحني الحافز لشكره، أحرز بعض الأهداف الجميلة وتعززت معنوياتي بما فعله".

ورفع هالاند رصيده إلى 18 هدفاً في 13 مباراة في دوري الأبطال وأصبح في طريقه لتجاوز مبابي كأكثر لاعب أحرز أهدافاً في البطولة قبل بلوغ 21 عاماً.

وأصبح النرويجي أحد أبرز اللاعبين المرغوبين في أوروبا ومن المؤكد أن الثنائية في مرمى إشبيلية سترفع سعره، وأجاب المهاجم الشاب، الذي يتحدث قليلاً، عن اهتمام ريال مدريد به: "من الجيد أن يرغب أحد في ضمك".

وكان دورتموند فاز 2-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر الموسم الماضي قبل أن يودع البطولة في مباراة الإياب، وشدد هالاند على أن فريقه لا يجب أن يشعر بالرضا قبل استضافة إشبيلية الشهر المقبل.

وأضاف: "أحرزنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا وهذا مهم لكن يجب أن نهاجم في أرضنا أمام إشبيلية للاستمرار في البطولة".