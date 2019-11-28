هالاند: سالزبورغ قادر على إقصاء ليفربول

تحدث نجم سالزبورغ إيرلينغ هالاند عن المباراة المقبلة لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، والتي ستحدد هوية المتأهل عن المجموعة.

سالزبورغ انتصر 4-1 على مستضيفه غينك أمس الأربعاء، وتعادل ليفربول مع نابولي بهدف لكل جانب، ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

وقال الشاب النرويجي مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "ليفربول أفضل فريق في العالم حالياً، ولكن نعرف مدى جودتنا في ملعبنا".

وأكمل: "إذا كنا في مستوانا بذلك اليوم، سنحظى بفرصة، الأرقام التي أحققها جميلة، ولكن لا تهمني كثيراً، أهتم بالفريق فقط".

هالاند واصل تحقيق الأرقام القياسية بعدما سجل للمباراة الخامسة على التوالي في دوري أبطال أوروبا في الانتصار على جينك.

ورفع سالزبورغ بانتصار الأربعاء رصيده إلى سبع نقاط، خلف نابولي الذي يملك تسعة وليفربول صاحب عشر نقاط.

يذكر أن تألق هالاند الكبير ربطه بعديد الأندية العملاقة في أوروبا، وخصوصاً تلك في الدوري الإنجليزي.