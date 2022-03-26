هالاند سيكلف مانشستر سيتي وريال مدريد 300 مليون يورو

أكد موقع "سبورت 1" أن مانشستر سيتي وريال مدريد هما الناديان الوحيدان القادرين على توفير قيمة صفقة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وشدد الموقع على أن برشلونة لن ينجح في المنافسة على توقيع المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً.

وبالمجموع الكلي، سيتوجب على النادي الذي سيحصل على توقيع هالاند تخصيص ما مجموعه 300 مليون يورو (250 مليون جنيه استرليني أو 330 مليون دولار).

وسيدفع مدريد أو سيتي 175 مليون يورو كأجور للاعب على امتداد خمسة مواسم، وما بين 40 أو 50 مليون يورو كعمولة لوالد النرويجي ووكيل أعماله مينو رايولا.

ويضاف إلى جميع المبالغ المذكورة 75 مليون يورو أخرى قيمة تحرير المهاجم الشاب من عقده مع بوروسيا دورتموند.