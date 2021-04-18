هالاند قد ينتقل لمانشستر يونايتد بفضل سولشاير

يعتمد مانشستر يونايتد على علاقة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير الوثيقة بمواطنه إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند لزيادة فرص التعاقد مع المهاجم الشاب.

ويعتبر هالاند البطل الأبرز لسوق الانتقالات القادم، حيث تأمل الأندية الكبرى في أوروبا في ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وتألق هالاند بشكلٍ لافت مع دورتموند، وهو الذي كان قد فضل التوقيع مع الفريق الألماني لمواصلة تطوره، بعدما كان يونايتد من أبرز متابعيه في السابق.

وادعت صحيفة "آس" الإسبانية أن سولشاير اعترف بأنه لا يزال على تواصل جيد بمواطنه، وربما تعول إدارة يونايتد على ذلك للتوقيع مع الهداف النرويجي.

لعب هالاند سابقاً تحت قيادة سولشاير حيث كان مدرباً له في مولده في النرويج، حيث أمضيا معاً 18 شهراً.

وقال هالاند عن الأشياء التي طورها به سولشاير: “كان يدربني على إنهاء الهجمات وليس مجرد تدريبات عادية، أذكر أنه علمني بعض القواعد السهلة مثل الإنهاء من لمسة واحدة، وأن عليّ عدم استخدام الكثير من القوة”.