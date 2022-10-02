هالاند: كان بإمكاننا تسجيل المزيد في شباك مانشستر يونايتد

سخر النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي من الغريم مان يونايتد بعد الفوز الكبير عليه اليوم الأحد بنتيجة 6-3 في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألحق السيتيزنز خسارة معنوية مؤثرة بغريمه التاريخي فريق الشياطين الحمر الذي كان يمر بفترة جيدة تحت إشراف مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزاً كاسحاً على ضيوفه في ملعب الاتحاد.

بماذا تهكم هالاند على مانشستر يونايتد؟

وقال صاحب الـ 22 عاماً في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف.

"وكان علينا أن نكون متماسكين أكثر في الخلف، لأننا لم نكن مركزين في بعض الأوقات، خسرنا الشوط الثاني وهذا أمر ليس بالجيد، لذلك علينا تقديم المزيد."