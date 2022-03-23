هالاند يبقى الهدف الأول لبرشلونة في سوق الانتقالات

على الرغم من الصراع الكبير الذي سيشهده التوقيع مع النجم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن النرويجي يبقى الهدف الأول لبرشلونة وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ويعد صاحب الـ 21 عاماً أكثر اللاعبين المطاردين حالياً نظراً للمستويات الاستثنائية التي اعتاد على تقديمها مع دورتموند في يناير من عام 2020.

وسيحتدم السباق على خدمات النرويجي الصاعد ما بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وغيرها بالإضافة للبارسا خلال الصيف على ما يبدو.

وتضع إدارة برشلونة والمدير الفني تشافي هيرنانديز نصب أعينها هدفاً واحداً يتمثل بجلب هالاند إلى ملعب كامب ناو لقيادة خط الفريق الأمامي في الأعوام القادمة.

وسجل المهاجم 80 هدفاً في 82 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات حتى الآن.