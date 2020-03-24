هالاند يتصدر قائمة اهتمامات ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول الصيف القادم.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيمة، في ظل عدم تقديم لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

وأشارت إلى أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش الرحيل على سبيل الإعارة، أملاً في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع آينتراخت فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند (19 عاماً) ما يقرب من 75 مليون يورو، لكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.

ويأتي التفكير في النرويجي الشاب نظراً لموهبته المتفجرة بقميص ريد بول سالزبورغ ومن بعده دورتموند، وتألقه بشكل ملحوظ في دوري الأبطال، إلى جانب صغر سنه، وقدرته على قيادة هجوم ريال لسنوات طويلة.

وبالنسبة لماريانو دياز، فعلى الرغم من هدفه القاتل في شباك برشلونة، لكنه ما زال مرشحاً للرحيل في الصيف، رغم تمسكه بالاستمرار.

أما فيما يخص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فإن هدف ريال مدريد هو ضمه في صيف 2021، أي قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط، حتى يحصل عليه بقيمة قليلة.

وفيما يخص نيمار، فما زال يحظى بالإعجاب داخل ريال مدريد، لكنهم يرون أن سلوكه لا يناسب غرفة الملابس، كما أن البرازيلي يفضل العودة إلى برشلونة.