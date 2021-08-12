هالاند يختار ريال مدريد

أكد دانكان كاسلز صحفي "سنداي تايمز" البريطانية أن خيار إيرلينغ هالاند الأول حينما يحين موعد رحيله عن بوروسيا دورتموند سيكون ريال مدريد.

ويراقب الفريق الملكي بالإضافة لمانشستر يونايتد وغيرهما من عمالقة أوروبا وضعية الدولي النرويجي مع دورتموند.

ومع بقاء إيدينسون كافاني لموسم آخر مع الشياطين الحمر، ركزت إدارة يونايتد جهودها لتأمين صفقتي جايدون سانشو ورافاييل فاران خلال سوق الانتقالات الحالي.

وخطط المدير الفني أولي غونار سولشاير لجلب مواطنه الشاب إلى أولد ترافورد صيف العام القادم.

لكن هذه الطموحات ستتبخر إذا ما اختار هالاند فعلياً ارتداء قميص ريال مدريد.

يذكر أن النجم البالغ من العمر 21 عاماً سجل لدورتموند 60 هدفاً في 60 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

وانضم اللاعب إلى العملاق الألماني في ديسمبر من عام 2019 في عقد يمتد حتى صيف عام 2024.