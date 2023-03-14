هالاند يسجل خماسية ويقود مانشستر سيتي لاكتساح لايبزيج 7-0

البوابة - اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه آر بي لايبزيج الألماني بسباعيةٍ دون رد ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ليتأهل سيتي بمجموع المواجهتين 7-1.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار للنجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل خماسية تاريخية في الدقائق (22 من ركلة جزاء) و 24 و 45 و 54 و 57.

فيما أضاف زميلاه الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفين دي بروين الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 49 و 90+2 على التوالي.

وقام المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا باستبدال هالاند في الدقيقة 63 وسط تصفيق حار من جماهير ملعب الاتحاد ليحل الأرجنتيني جوليان ألفاريز بدلاً منه.

إنتر ميلان يرافق مانشستر سيتي إلى ربع النهائي

على ملعب إل دراغاو، تعادل بورتو البرتغالي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ليقتنص فريق المدرب سيموني إنزاغي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

وكان الإيطاليون قد حققوا الفوز ذهاباً على أرضية ملعب سان سيرو بهدفٍ دون رد ليضمنوا العبور بمجموع المواجهتين 1-0.