هالاند يشغل وسائل الإعلام العالمية

خطف إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الأضواء في افتتاح مباريات المرحلة 26 من الدوري الألماني، بعد أن واصل تألقه مع الفريق الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية.

وساهم الدولي النرويجي في الانتصار الذي حققه دورتموند برباعية نظيفة في ديربي الرور على شالكه، بعد أن سجل الهدف الأول وصنع هدفاً آخر؛ ليؤكد بذلك أنه واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم هذا الموسم، وبدا أنه لم يفقد حسه التهديفي المميز، ليواصل تحطيم الأرقام والإحصائيات.

وبعد الهدف الذي سجله أمام شالكه يكون النرويجي قد وصل للهدف رقم 12 مع دورتموند بين الدوري الألماني ودوري ابطال اوروبا، وذلك ومن خلال 15 تسديدة فقط وهذا ما يدل على الحس التهديفي الذي يتميز به.

تألق هالاند في أول مباراة تتم فيها عودة البوندسليغا جعله محل حديث الصحف العالمية التي تغنت بالنجم الشاب، فقد عنونت صحيفة ماركا «بطل الصامت».

وقالت أن النجم النرويجي هو نجم اليوم الأول من عودة الدوري الألماني الذي أقيمت مبارياته بدون حضور الجماهير أي على الصامت، ورغم ذلك وضع هالاند بصمة جديدة إلى مسيرته الرائعة وأصبح أول لاعب يهز الشباك في الدوري الألماني مع استئناف فعاليات المسابقة.

وأضافت الصحيفة: في الوقت الذي كانت ينتظر الكثير صعوبة المباراة على بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا، خاصة أن المنافس هو شالكه في ديربي «الرور» قدم نجوم دورتموند مباراة كبيرة تمكن فيها هالاند من تقديم مستوى جيد.

كما تغنت صحيفة «آس» الإسبانية بهالاند حيث عنونت «لا يوجد لقاح ضد هالاند، في إشارة إلى أن دفاع شالكه لم يجد أي حل لإيقاف المهاجم النرويجي من مواصلة التألق في الدوري الألماني، حيث تمكن من تسجيل أول أهداف البوندسليجا بعد استنئاف نشاطه في الدقيقة 29 وكما ساهم بشكل كبير في الأهداف الثلاثة الأخرى التي سجلها فريقه، لكنه لم يستطع الاحتفال مع زملائه بهذا الهدف الذي أصبح العاشر له في المسابقة هذا الموسم وذلك بسبب القواعد المتبعة في المباريات المتبقية والتي تحظر العناق أو الاحتفال الجماعي بين اللاعبين.

وركزت صحيفتا «آس وماركا» الإسبانيتان على تألق هالاند كونه يعتبر أحد أهداف ريال مدريد في السوق الصيفي، بعدما التحق الدولي النرويجي بدورتموند في الشتاء قادماً من ريد بول سالزبورغ.

بدورها، ركزت الصحف الإيطالية على تألق الدولي النرويجي حيث عنونت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» «هالاند مضاد للفيروسات»، حيث اعتبرت الصحيفة أن الجميع كان يترقب انطلاقة الدوري الألماني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، خاصة من الناحية البدنية للاعبين بعد حديث التأثير الذي يشكله عدم خوض تدريبات جماعية كافية لإستئناف الموسم.

ولم يتأثر نجم دورتوند بفترة التوقف حيث واصل كتابة التاريخ في الدوري الألماني بتسجيل أول الأهداف بعد الاستئناف، لهذا وصفت الصحيفة النجم النرويجي بمضاد الفيروسات.

وتمكن هالاند من تحطيم العديد من الأرقام وأهمها أنه أصبح أسرع لاعب يصل لخمسة أهداف بعد 72 دقيقة بعد أن كان باكو آلكاسير اللاعب السابق لدورتموند هو الأسرع، وهو الرقم الذي بلغه النرويجي في 60 دقيقة.

وحطم النرويجي أيضاً رقم باكو كأسرع من يبلغ ستة أهداف، إذ فعلها الإسباني في 81 دقيقة، وهالاند في 77، وكما تمكن ان يحطم رقم جويل بونهبالو في أسرع هاتريك في الدوري الألماني، حيث كان لاعب باير ليفركوزن هو صاحب الرقم الأفضل حيث احتاج لنصف ساعة لتسجيل هاتريك مع فريقه، لكن هالاند تمكن من تحطيمه في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في اول مبارياته بالبوندسليغا بتسجيل ثلاثية في 23 دقيقة فقط.

ويعتبر المعدل التهديفي للدولي النرويجي الأفضل في الدوري الألماني حيث تفوق على متصدر هدافي البوندسليغا روبرت ليفاندوفسكي الذي كان صاحب المعدل الأفضل للتهديف بهدف كل 85 دقيقة، لكن هالاند كسر ذلك بتسجيل عشرة أهداف في 602 دقيقة بتسع مباريات بالبوندسليغا، بمعدل يقارب هدف في 60 دقيقة.

بروز هالاند هذا الموسم على مستوى ثلاث مسابقات شارك فيها هذا الموسم جعله الهدف الأول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن سجل عشرة أهداف في ثلاث مسابقات وهي الدوري النمساوي والبوندسليغا ودوري أبطال أوروبا، فأرقامه على مستوى دوري أبطال أوروبا تعتبر الأفضل بعد أن سجل 10 أهداف هذا الموسم بدوري الأبطال، مع دورتموند وسالزبورغ، وهو نفس العدد الذي حققه برشلونة في المسابقة.