هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح إشبيلية 4-0

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه إشبيلية الإسباني برباعيةٍ دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف اللقاء عن طريق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين في الدقيقتين 20 و 67، والإنجليزي فيل فودين (58)، والبرتغالي روبن دياش (90).

ضمن المجموعة ذاتها، سحق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.

مانشستر سيتي في صدارة المجموعة

بهذه النتيجة، ارتقى سيتي لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب العام.

فيما بقي رصيد إشبيلية خالياً من النقاط ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة.