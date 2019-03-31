هاميلتون يتوج بطلاً لجائزة البحرين بنسختها الـ 15

هاميلتون يحتفل بانتصاره

أحرز حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون من فريق مرسيدس جائزة البحرين لبطولة سباقات فورميولا ون والتي استضافتها المملكة بنسختها الـ 15 اليوم الأحد.

وحصل زميله في الفريق السائق الفنلندي فالتيري بوتاس على المركز الثاني، فيما حل تشارلز لوكلير من فريق فيراري على المركز الثالث.

وتعتبر مملكة البحرين أول دولة تنظم مثل هذا النوع من الرياضات في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت فيها عام 2004 وجذبت من خلال السباق الجماهير من مختلف انحاء العالم.

وتقع حلبة البحرين الدولية التي تقام عليها المنافسات بالإضافة إلى سباقات الدراغ (دراغ.ريس) وسباقات أخرى مثل سباق سلسلة (جي.بي.2) في منطقة الصخير، علماً بأن سباق اليوم يمثل المرحلة الثانية من الموسم الحالي بعد جائزة أستراليا التي فاز فيها بوتاس.

وبذلك، يحافظ بوتاس على صدارة ترتيب البطولة بواقع 44 نقطة أمام هاميلتون برصيد 43 نقطة وماكس فيرشتابن من فريق ريد بول بـ 27 نقطة، بينما تتصدر مرسيدس ترتيب الصانعين بواقع 87 نقطة أمام فيراري التي بحوزتها 48 نقطة وريد بول بـ 31 نقطة.