هاميلتون يسجل فوزه الـ 97 بعد انتصاره في سباق البرتغال

أحرز لويس هاميلتون فوزه الـ 97 في سباقات فورميولا ون بعد منافسة متقاربة على الصدارة خلال منافسات سباق جائزة البرتغال الكبرى 2021 على حلبة بورتيماو.

انطلق هاميلتون من المركز الثاني، بيد أنه تمكن من تجاوز زميله الفنلندي في اللفة 20 ليبتعد تدريجياً في الصدارة محققاً فوزه الثاني هذا الموسم.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لهاميلتون في البرتغال بعد عودة الجائزة الكبرى إلى روزنامة البطولة العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1996.

كما سجل هاميلتون فوزه الـ 97 في سباقات فورميولا ون ليوسع صدارته أكثر في ترتيب بطولة السائقين.

وبفارق أكثر من 29 ثانية، حل ماكس فيرشتابن في المركز الثاني بعد تقدمه على فالتيري بوتاس الذي اكتفى بالمركز الثالث بعد الخطأ الذي اقترفه على المنعطف الثالث عقب خروجه من منطقة الصيانة.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز إذ حقق أفضل نتيجة له حتى الآن مع فريقه الجديد ريد بول، فيما أتى لاندو نوريس بالمركز الخامس متقدماً على شارل لوكلير وإيستيبان أوكون.

ونجح فيرناندو ألونسو في تحقيق نقاط للمرة الأولى منذ عودته لفورميولا ون هذا الموسم بإحراز المركز الثامن، بينما أكمل كارلوس ساينز ودانييل ريكاردو ترتيب العشرة الآوائل.