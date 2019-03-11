هاميلتون يطمح للفوز بلقب سادس في فورميولا 1

لويس هاميلتون

يستعد بطل العالم، البريطاني لويس هاميلتون، لخوض أكبر تحدٍ أمامه، مع سعيه لإحراز لقبه السادس في سباقات فورميولا 1 للسيارات، بينما يشعر سيباستيان فيتيل وفيراري، بأن هذا قد يكون العام الذي يقلبان فيه الطاولة على مرسيدس.

وتظهر البطولة المكونة من 21 سباقاً، والتي تتهيأ لبداية جديدة في ملبورن الأسبوع المقبل، علامات على مواجهات كلاسيكية.

وفاز هاميلتون في 51 من آخر 100 سباق مع مرسيدس وبأربعة ألقاب في آخر خمس نسخ لفورميولا 1، ويمكن للسائق البريطاني أن يتوقع إضافة المزيد من الانتصارات إلى سجله، البالغ 73 فوزاً في السباقات، بفارق 18 انتصاراً خلف الرقم القياسي البالغ 91، والذي يحمله مايكل شوماخر، وربما يبتعد ميزان القوة عن مرسيدس متجها إلى فيراري.

وقال هاميلتون، بعد أن ذكر خلال التجارب التي سبقت انطلاق الموسم، أن فيراري ربما يكون أسرع بنصف ثانية عن مرسيدس “ستكون المعركة الأصعب على الإطلاق، سرعتهما جيدة جداً في هذه اللحظة”.

وسيشن مرسيدس، الساعي إلى أن يصبح أول فريق في فورميولا 1 يحرز ثنائية لقبي الصانعين والسائقين، للمرة السادسة على التوالي، كل هجوم ممكن على فيراري، الذي لا يمكنه تحمل أي من أخطاء العام الماضي.

وهناك العديد من القصص الجذابة التي تتراوح من وجوه مألوفة في فرق مختلفة إلى سائقين يستعدون للدخول إلى دائرة الضوء إضافة إلى آخرين، مثل البولندي روبرت كوبيتسا، عائدين بعد مخاوف من انتهاء مسيرتهم في فورميولا 1.