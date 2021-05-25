هانزي فليك على أعتاب قيادة منتخب ألمانيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق بات على أعتاب التوقيع على عقد للإشراف على منتخب ألمانيا وخلافة يواكيم لوف بعد بطولة يورو 2020 لكرة القدم هذا الصيف.

وقاد هانزي فليك، مساعد مدرب ألمانيا لوف حتى 2014، بايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهراً.

وكان هانزي فليك مرشحاً منذ فترة طويلة لخلافة لوف.

هانزي فليك يزور مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم

والتقط فليك بعض الصور خلال دخول مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم صباح يوم الثلاثاء بينما ذكرت تقارير محلية عديدة أنه سيوقع على عقد لتولي تدريب المنتخب الوطني حتى بطولة يورو 2024.

وقاد لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017 لكن المانشافت ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسر منتخب ألمانيا 0-6 أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر وهي أسوأ هزيمة للمانشافت عبر التاريخ.