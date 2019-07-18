هاني رمزي ينتقد لاعبي منتخب مصر

وجه المدرب العام السابق للمنتخب المصري هاني رمزي انتقادات لاذعة للاعبيه على خلفية الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية، معتبراً أن بعضهم كان يشعر أنه "في رحلة وخاض البطولة من دون روح".

وفي حديث مطوّل مع موقع "في الجول" المصري، خرج رمزي الذي كان أحد مساعدي المدرب المكسيكي خافيير أغيري عن صمته بشأن الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا 0-1 في ثمن النهائي، والتي تسببت بصدمة لدى المشجعين المصريين، ودفعت لإقالة الجهاز الفني والإداري، واستقالة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وأتت الخسارة بعدما أنهى المنتخب الدور الأول بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة المجموعة الأولى، بتحقيق ثلاثة انتصارات توالياً على زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، لكن لم يسلم من الانتقادات على خلفية عدم تقديم الأداء المتوقع منه، لا سيما وأنه يستضيف البطولة على أرضه ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (7).

وقال رمزي في حديثه: "ممكن أن تلعب بأي طريقة لعب، لكن اذا لم تكن لديك روح" يصعب توقع تحقيق نتائج.

أضاف: "بدأت أشعر بالأمر بعد المباراة الثانية. في المباراة الأولى كنت أتوقع أن الأمر مرتبط بالافتتاح والضغوط. بعد المباراة الثانية قلنا كلا، هذا ليس منتخب مصر، كانت لدي تحفظات كثيرة حول السلبية واللامبالاة الموجودة في المعسكر، (اللاعبون) لا يفكرون في كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة لا سيما الهواتف النقالة.

"أنت تشعر بما اذا كان اللاعب يعيش البطولة أم لا، وأنا كنت قلقاً جداً من هذه النقطة. اجتمعت بداية (بأحمد) المحمدي كقائد للفريق وقلت له أن يضبط الفريق، وأنه يجب ان يتم شد اللاعبين لأني أشعر بأنهم آتون الى رحلة.. وأن الأمر سيسقط على رؤوسنا جميعاً".